Funtrab oferece mais de 1.500 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (29), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 1.577 vagas de emprego em Campo Grande. Os interessados podem buscar atendimento no Fácil General Osório, localizado no Bairro Coronel Antonino, entre as 8h e 13h.

As oportunidades oferecidas pela Funtrab variam entre estágios, empregos temporários e de tempo integral. Do total de vagas, 138 são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 24 são para estagiários de nível superior. Entre as profissões mais procuradas estão açougueiro, ajudante de carga e descarga, balconista, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, padeiro, preparador físico, produtor de rádio, repositor e vigia.

A Funtrab destaca que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, o que exige agilidade dos candidatos interessados em participar dos processos seletivos. Para se candidatar, basta comparecer à sede da fundação com os documentos necessários: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e Carteira de Trabalho.

Além do atendimento no Fácil General Osório, a Funtrab também atende na sua sede, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Serviço

Sede da Funtrab: Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, Campo Grande.

Atendimento itinerante no Fácil General Osório: Rua Santo Ângelo, 51, Bairro Coronel Antonino, das 8h às 13h.

