Homem que estuprou e matou menina de 11 anos é condenado a 34 anos de prisão

Após passar pelo Tribunal de Júri, Maycon Araújo Pereira foi condenado a 34 anos de prisão por estuprar e matar uma menina de 11 anos, conhecida como “estrelinha”, no dia 11 de dezembro de 2022 no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. A mãe da vítima, Inezita Ramos de Oliveira Araújo foi absolvida pelo conselho de sentença.

No julgamento, a mãe da criança contou que o caso foi um choque muito grande e que essa foi a pior tragédia que poderia ter acontecido com ela. “Hoje fiquei louca, tomo remédio, fiquei debilitada”, disse.

Diferente dela, Maycon optou por ficar em silêncio. Após horas de julgamento, a mulher foi inocentada pelo crime de abandono de incapaz ao qual estava sendo acusada.

Já o homem foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de ocultação de crime. Além disso, recebeu mais dez anos pelo estupro de vulnerável cometido contra a criança.

O crime

A menina foi assassinada em casa, na noite de domingo, 11 de dezembro. Ela foi encontrada caída no chão da cozinha, com sinais de agressão física e sexual. A perícia informou que a garota sofreu traumatismo craniano. No dia seguinte, a polícia prendeu Maykon Araújo Pereira, que confessou ter matado a menina.

Ele foi até a casa da família para programa sexual com a mãe dela e encontrou a criança que cuidava dos irmãos. O homem justificou o crime dizendo que havia bebido demais. Negou o estupro afirmando que “apenas passou a mão” na criança.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.