Jovem de 21 Anos é preso por furto na Catedral de Nossa Senhora da Candelária em Corumbá

A Polícia Civil e Militar de Corumbá prendeu, na tarde de sexta-feira (19), um jovem de 21 anos acusado de furtar objetos da Catedral de Nossa Senhora da Candelária. O município está localizado a 482 quilômetros de Campo Grande. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança na última terça-feira (16).

Imagens mostram o momento curioso do furto, onde o suspeito entra na igreja, retira o boné da cabeça em um gesto de respeito ao Santíssimo, e se dirige ao altar. Poucos segundos depois, ele é visto saindo com diversos objetos nas mãos, antes de desaparecer do campo de visão das câmeras.

Após o furto, os cuidadores da catedral acionaram a polícia, que conseguiu identificar e prender o suspeito na região de Porto Geral. Durante a busca na residência do acusado, localizada no Bairro Centro América, foram encontrados os itens furtados, incluindo um candelabro de bronze e uma lâmpada.

O jovem foi indiciado por crime de furto. Segundo informações da Polícia Militar, ele já possui diversas passagens pela polícia, incluindo crimes de furto, ameaça, roubo, receptação e ato obsceno. Os objetos recuperados foram devolvidos à igreja e já estão de volta ao altar.

