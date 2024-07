Mulher deitada na Avenida Guaicurus é atropelada e morta por ônibus

Mulher identificada como Geisebel Pereira Mendes, de 44 anos, morreu, na noite dessa sexta-feira (19), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, após ser atropelada por um ônibus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o condutor do transporte coletivo do Consórcio Guaicurus contou que seguia pela Avenida em um trecho com pouca iluminação.

À frente dele, estava um motociclista seguindo o mesmo caminho. Em certo momento, a moto desviou de algo e o motorista, pensando ser um papelão, não desviou. Mas alguns metros depois, ele percebeu que se tratava de uma pessoa caída na pista.

O condutor freou e acionou o socorro. Porém, quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram, constataram o óbito da vítima.

O homem passou por teste do bafômetro, que testou negativo para presença de álcool. A Polícia Civil e a Perícia também foram chamadas para investigar o caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

