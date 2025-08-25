Jovem de 21 anos desaparece no Rio Verde em Água Clara e Bombeiros fazem buscas

Um jovem de 21 anos, natural da Bahia, desapareceu nas águas do Rio Verde, em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande, na tarde desse domingo (24). O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo informações preliminares, o rapaz estava em momento de lazer com amigos próximo ao pontilhão quando entrou no rio. Ele chegou a pedir socorro, mas afundou antes que o grupo conseguisse resgatá-lo. Desde então, não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já realiza buscas na região. A Polícia Civil também acompanha o caso.

Histórico recente de afogamento no mesmo local

No último dia 14, outro caso mobilizou equipes de resgate, quando o trabalhador rural identificado como Dalton foi levado pela correnteza enquanto nadava. Após cinco dias de buscas, os bombeiros localizaram o corpo a cerca de dois quilômetros do ponto de afogamento, próximo à Fazenda Guavira, onde ele morava.

Na ocasião, testemunhas contaram que Dalton boiava de costas e desapareceu após fazer uma curva no rio, o que inicialmente fez familiares acreditarem que ele pudesse ter saído da água e se perdido na mata.

Com o novo desaparecimento, equipes intensificaram a atenção na área, considerada de risco por conta da força da correnteza.

