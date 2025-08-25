Motoristas com placas finais 7 e 8 têm até sexta-feira para pagar licenciamento anual

Motoristas de Mato Grosso do Sul com veículos de placas terminadas em 7 e 8 devem ficar atentos, pois o prazo para quitar o licenciamento anual vence na próxima sexta-feira (29). O alerta foi feito pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), que reforça que o documento não é mais enviado pelos Correios e deve ser emitido pelos canais digitais ou presencialmente.

De acordo com o órgão, a mudança tem como objetivo facilitar o acesso, reduzir custos administrativos e incentivar a modernização dos serviços. A guia pode ser gerada pelo portal meudetran.ms.gov.br

, pelo aplicativo “Detran MS” para celulares ou pelo WhatsApp da Glória, agente virtual do Detran, no número (67) 3368-0500. O serviço também está disponível nas agências presenciais em todo o Estado.

Quem não realizar o pagamento pode ser penalizado com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e até a remoção do veículo. Para emissão da guia, é necessário que o IPVA esteja quitado, inclusive todas as parcelas, caso o contribuinte tenha optado pelo parcelamento.

Segundo o Detran, menos de 10% das guias enviadas pelos Correios eram pagas. Já mais da metade dos motoristas passaram a utilizar o portal Meu Detran. A digitalização do serviço faz parte dos programas Estado Digital e Estado Verde, que buscam aliar modernização tecnológica à sustentabilidade, com redução no uso de papel.

O calendário de licenciamento segue nos próximos meses:

Placas final 9: setembro;

Placas final 0: outubro.

O Detran ainda informou que veículos com placas de final 3, cuja guia apresentou problemas em maio, tiveram o prazo prorrogado para setembro.

