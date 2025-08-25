Homem acusado de agredir esposa é baleado ao tentar desarmar policial em Sidrolândia

Um homem acusado de espancar a própria esposa foi baleado na perna ao tentar tomar a arma de um policial militar, na tarde de domingo (25), em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu no Bairro São Bento e terminou com o suspeito internado sob escolta no Hospital Elmíria Silvério Barbosa.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou quando uma mulher, com ferimentos visíveis no rosto, correu até uma viatura que fazia rondas pela Rua Thomas da Silva França pedindo ajuda. Ela relatou que estava sendo agredida pelo marido.

Durante a abordagem, o homem se recusou a obedecer às ordens dos policiais e chegou a provocar a equipe, afirmando que eles “só tinham vantagem por estarem armados”. Com a chegada de reforço, o suspeito avançou contra um dos militares na tentativa de tomar a arma, momento em que ocorreu o disparo que o atingiu na perna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi encaminhado ao hospital da cidade, mas deve ser transferido para Campo Grande em razão do ferimento. Ele permanece sob escolta policial e responderá por violência doméstica.

Com informações do portal Babalizando MS

