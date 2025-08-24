Criança morre em colisão entre veículos no Jardim Tijuca na Capital

Menino estava no banco de trás de um Fiat Uno; Condutor do outro veículo teria furado a preferencial e estaria embriagado

No último sábado (23), uma criança de sete anos morreu em uma colisão entre um Renault Logan e um Uno, no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a rua Rio da Prata. Testemunhas informaram que o condutor do Renault Logan teria furado a preferencial e estava embriagado no volante. Também foi relatado que o veículo atingiu violentamente o Fiat Uno.

A família da criança saía da igreja e estava no Uno quando foram atingidos pelo Logan. O menino que estava no banco de trás, não resistiu aos ferimentos causado pela colisão e morreu no local.

No outro veículo, estava um casal que também ficou ferido e os envolvidos foram socorridos e encaminhados a um hospital. O motorista do Logan foi conduzido à delegacia.

No local, a Polícia Militar e a perícia foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente.

