Jovem de 20 anos é executado a tiros em quadra de futebol no Parque do Lageado

Um jovem identificado como Luiz Guilherme da Costa dos Santos, de 20 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (3), no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta da 1h20 em uma quadra de futebol localizada na Rua Lúcia dos Santos, ao lado do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, Luiz Guilherme estava sentado na arquibancada da quadra quando foi surpreendido por dois homens armados. Testemunhas relataram que um dos suspeitos vestia um casaco amarelo e o outro um casaco vermelho.

A dupla se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos. Após o ataque, os autores fugiram rapidamente do local em uma motocicleta Honda XRE de cor amarela. Uma mulher de 40 anos, que trabalha como segurança e estava nas proximidades, tentou salvar o jovem realizando manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) até a chegada do atendimento médico.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou que Luiz Guilherme já estava sem vida.

A PM (Polícia Militar) isolou a área para os trabalhos de investigação. O trabalho da perícia foi dificultado pela grande concentração de moradores que se aglomeraram no local após o crime.

Durante os levantamentos, peritos recolheram dois projéteis que serão analisados e poderão auxiliar na identificação dos autores.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado por traição ou emboscada. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e realiza diligências para localizar os suspeitos.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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