PRF apreende quase 1,9 tonelada de maconha em Campo Grande

Drogas estavam em dois veículos na BR-060; um motorista foi detido e outro abandonou a fuga

Uma apreensão de 1.874 quilos de maconha foi registrada nesta segunda-feira (1º) em Campo Grande, na BR-060. A droga estava escondida em dois veículos interceptados durante fiscalização.

No primeiro caso, um Fiat Argo foi parado após o motorista tentar evitar a abordagem. Dentro do carro, foram encontrados 829 quilos de maconha e 31 quilos de skunk. O condutor informou que havia saído de Ponta Porã e seguiria para a capital. Ele acabou detido e encaminhado à Polícia Civil.

Em outra ocorrência, uma Fiat Strada não parou durante a fiscalização e seguiu em fuga pela rodovia. Após ser acompanhada pelos agentes, a caminhonete foi abandonada pelo motorista, que conseguiu escapar a pé.

No veículo, foram localizados 1.014 quilos de maconha. Tanto a droga quanto a picape foram encaminhadas para os procedimentos legais.

No total, as duas ações resultaram na retirada de quase 1,9 tonelada de entorpecentes de circulação.