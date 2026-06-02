PRF apreende quase 1,9 tonelada de maconha em Campo Grande

Operação da PRF quer mais seguranças nas rodovias
Operação da PRF quer mais seguranças nas rodovias

Drogas estavam em dois veículos na BR-060; um motorista foi detido e outro abandonou a fuga

Uma apreensão de 1.874 quilos de maconha foi registrada nesta segunda-feira (1º) em Campo Grande, na BR-060. A droga estava escondida em dois veículos interceptados durante fiscalização.

No primeiro caso, um Fiat Argo foi parado após o motorista tentar evitar a abordagem. Dentro do carro, foram encontrados 829 quilos de maconha e 31 quilos de skunk. O condutor informou que havia saído de Ponta Porã e seguiria para a capital. Ele acabou detido e encaminhado à Polícia Civil.

Em outra ocorrência, uma Fiat Strada não parou durante a fiscalização e seguiu em fuga pela rodovia. Após ser acompanhada pelos agentes, a caminhonete foi abandonada pelo motorista, que conseguiu escapar a pé.

No veículo, foram localizados 1.014 quilos de maconha. Tanto a droga quanto a picape foram encaminhadas para os procedimentos legais.

No total, as duas ações resultaram na retirada de quase 1,9 tonelada de entorpecentes de circulação.

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