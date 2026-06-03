Feriado de Corpus Christi altera funcionamento de serviços em Campo Grande; veja o que abre e fecha

Os moradores de Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4). Bancos, Correios, lotéricas e diversos órgãos públicos terão atendimento suspenso, enquanto unidades de saúde de urgência e emergência, supermercados e parte do comércio manterão as atividades.

Confira o funcionamento dos principais serviços.

Bancos

Agências fechadas na quinta-feira (4);

Compensações bancárias, incluindo TEDs, não serão realizadas;

Atendimento retorna normalmente na sexta-feira (5).

Correios

– Agências fechadas na quinta-feira;

– Funcionamento normal na sexta-feira.

Casas Lotéricas

– Fechadas durante o feriado.

Bioparque Pantanal

– Funcionamento especial na quinta e sexta-feira;

– Horário: das 8h30 às 14h30;

– Última entrada permitida até 13h30;

– Entrada gratuita mediante agendamento prévio pelo site.

Casa da Saúde

– Unidade Carlos Alberto Jurgielewicz ficará fechada na quinta e sexta-feira;

– Atendimento retorna na segunda-feira (8).

Hemosul

– Fechado na quinta-feira;

– Retoma os atendimentos na sexta-feira, das 7h às 12h.

Unidades de Saúde

– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente;

– Atendimento mantido 24 horas.

Comércio

– Funcionamento autorizado durante o feriado;

– A abertura é facultativa e depende do cumprimento das regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho.

Delegacias

– Permanecem abertas apenas as unidades plantonistas:

– Depac Cepol;

– Depac Centro;

– 4ª Delegacia de Polícia Civil;

– Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

– Delegacias especializadas retomam o atendimento na sexta-feira.

Detran-MS

– Fechado na quinta e sexta-feira;

– Atendimento retorna na segunda-feira.

Shoppings

– Shopping Bosque dos Ipês e Shopping Campo Grande

– Funcionamento normal das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza

– Funcionamento normal na quinta-feira;

– Lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10h às 22h.

Pátio Central Shopping

– Fechado na quinta-feira;

Na sexta-feira funciona em horário especial, das 8h às 20h.

Supermercados

– Podem funcionar normalmente;

– Horários variam conforme cada rede.

Mercadão Municipal

– Funcionará na quinta-feira até as 12h.

Com as alterações, a orientação é que a população programe antecipadamente pagamentos, atendimentos e demais compromissos para evitar transtornos durante o período de Corpus Christi.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais