Feriado de Corpus Christi altera funcionamento de serviços em Campo Grande; veja o que abre e fecha

Foto: sivulgação
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Os moradores de Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4). Bancos, Correios, lotéricas e diversos órgãos públicos terão atendimento suspenso, enquanto unidades de saúde de urgência e emergência, supermercados e parte do comércio manterão as atividades.

Confira o funcionamento dos principais serviços.

 Bancos

Agências fechadas na quinta-feira (4);
Compensações bancárias, incluindo TEDs, não serão realizadas;
Atendimento retorna normalmente na sexta-feira (5).

Correios

Agências fechadas na quinta-feira;

Funcionamento normal na sexta-feira.

Casas Lotéricas

Fechadas durante o feriado.

Bioparque Pantanal

Funcionamento especial na quinta e sexta-feira;

Horário: das 8h30 às 14h30;

Última entrada permitida até 13h30;

Entrada gratuita mediante agendamento prévio pelo site.

Casa da Saúde

Unidade Carlos Alberto Jurgielewicz ficará fechada na quinta e sexta-feira;

Atendimento retorna na segunda-feira (8).

Hemosul

Fechado na quinta-feira;

Retoma os atendimentos na sexta-feira, das 7h às 12h.

Unidades de Saúde

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente;

Atendimento mantido 24 horas.

Comércio

Funcionamento autorizado durante o feriado;

A abertura é facultativa e depende do cumprimento das regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho.

Delegacias

Permanecem abertas apenas as unidades plantonistas:

Depac Cepol;

Depac Centro;

4ª Delegacia de Polícia Civil;

Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Delegacias especializadas retomam o atendimento na sexta-feira.

Detran-MS

Fechado na quinta e sexta-feira;

Atendimento retorna na segunda-feira.

Shoppings

Shopping Bosque dos Ipês e Shopping Campo Grande

Funcionamento normal das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza

Funcionamento normal na quinta-feira;

Lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10h às 22h.

Pátio Central Shopping

Fechado na quinta-feira;

Na sexta-feira funciona em horário especial, das 8h às 20h.

Supermercados

Podem funcionar normalmente;

Horários variam conforme cada rede.

Mercadão Municipal

Funcionará na quinta-feira até as 12h.

Com as alterações, a orientação é que a população programe antecipadamente pagamentos, atendimentos e demais compromissos para evitar transtornos durante o período de Corpus Christi.

 

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