Feriado de Corpus Christi altera funcionamento de serviços em Campo Grande; veja o que abre e fecha

Os moradores de Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4). Bancos, Correios, lotéricas e diversos órgãos públicos terão atendimento suspenso, enquanto unidades de saúde de urgência e emergência, supermercados e parte do comércio manterão as atividades.
Confira o funcionamento dos principais serviços.
Bancos
Agências fechadas na quinta-feira (4);
Compensações bancárias, incluindo TEDs, não serão realizadas;
Atendimento retorna normalmente na sexta-feira (5).
Correios
– Agências fechadas na quinta-feira;
– Funcionamento normal na sexta-feira.
Casas Lotéricas
– Fechadas durante o feriado.
Bioparque Pantanal
– Funcionamento especial na quinta e sexta-feira;
– Horário: das 8h30 às 14h30;
– Última entrada permitida até 13h30;
– Entrada gratuita mediante agendamento prévio pelo site.
Casa da Saúde
– Unidade Carlos Alberto Jurgielewicz ficará fechada na quinta e sexta-feira;
– Atendimento retorna na segunda-feira (8).
Hemosul
– Fechado na quinta-feira;
– Retoma os atendimentos na sexta-feira, das 7h às 12h.
Unidades de Saúde
– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente;
– Atendimento mantido 24 horas.
Comércio
– Funcionamento autorizado durante o feriado;
– A abertura é facultativa e depende do cumprimento das regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho.
Delegacias
– Permanecem abertas apenas as unidades plantonistas:
– Depac Cepol;
– Depac Centro;
– 4ª Delegacia de Polícia Civil;
– Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).
– Delegacias especializadas retomam o atendimento na sexta-feira.
Detran-MS
– Fechado na quinta e sexta-feira;
– Atendimento retorna na segunda-feira.
Shoppings
– Shopping Bosque dos Ipês e Shopping Campo Grande
– Funcionamento normal das 10h às 22h.
Shopping Norte Sul Plaza
– Funcionamento normal na quinta-feira;
– Lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10h às 22h.
Pátio Central Shopping
– Fechado na quinta-feira;
Na sexta-feira funciona em horário especial, das 8h às 20h.
Supermercados
– Podem funcionar normalmente;
– Horários variam conforme cada rede.
Mercadão Municipal
– Funcionará na quinta-feira até as 12h.
Com as alterações, a orientação é que a população programe antecipadamente pagamentos, atendimentos e demais compromissos para evitar transtornos durante o período de Corpus Christi.
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