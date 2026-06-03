Menino de 3 anos entra em coma após afogamento em piscina de casa no Jardim Santa Emília

Uma criança de apenas três anos está internada em estado gravíssimo após se afogar na piscina da residência onde mora, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (2), e, segundo informações médicas registradas em boletim de ocorrência, o menino permanece em coma induzido, com risco de morte nas próximas 48 horas.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência de afogamento. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o imóvel fechado e foram informados por vizinhos de que a criança já havia sido socorrida pelos próprios pais e encaminhada ao HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Diante da situação, a equipe policial seguiu até a unidade hospitalar, onde conversou com os responsáveis pela criança. Conforme o relato prestado aos policiais, o pai estava tomando banho no momento do acidente, enquanto a mãe permanecia na cozinha preparando o jantar.

Após sair do banheiro, o pai se sentou na sala e pouco tempo depois, a mãe perguntou se ele estava com o filho, recebendo resposta negativa. Ao procurarem a criança, os dois foram até o quintal da residência e encontraram o menino submerso na piscina.

Os pais realizaram o socorro imediato e levaram a vítima ao hospital, onde a criança recebeu atendimento médico de urgência.

Segundo a equipe médica responsável pelo caso, a avaliação inicial aponta que o menino pode ter permanecido submerso por cerca de dez minutos. Em razão da gravidade do quadro, ele foi colocado em coma induzido e segue sob monitoramento intensivo.

Ainda conforme´o registro policial, o médico que atendeu a ocorrência relatou que existe risco de óbito nas próximas 48 horas, além da possibilidade de sequelas neurológicas decorrentes da falta de oxigenação durante o período em que permaneceu submerso.

A equipe médica também informou que não foram identificados sinais de maus-tratos e que, a princípio, os fatos relatados pelos pais são compatíveis com um acidente doméstico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para apuração e adoção das medidas cabíveis. Como os pais permaneciam no hospital e não havia ninguém na residência no momento do registro, a equipe de perícia não conseguiu acessar o imóvel para realizar os procedimentos técnicos necessários.

O estado de saúde da criança continua sendo acompanhado pela equipe médica do Hospital Regional.

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