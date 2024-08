Jovem colide de frente com carreta e morre depois de ser arremessado do carro na BR-163

Um jovem, de 28 anos, identificado como Thiago Souza Neves Arantes, morreu na madrugada deste sábado (31) após colidir com uma carreta de frente. O jovem foi arremessado do veículo que estava dirigindo.

Estiveram no local, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Perícia. O ocorroido foi na BR-163, no km 529 da rodovia em Jaraguari, localizada a 47 km de Campo Grande.

O jovem estava em um Fiat Uno na cor prata, e teria invadido a pista contrária. Ele estava sem cinto de segurança.

A perícia, considerando os relatos do motorista, informou há duas hipóteses para o acidente. A primeira é de que o jovem teria dormido ao volante. A outra é que ele teria errado o caminho para estrada vicinal que dá acesso ao Distrito Bonfim, o que resultou na invasão da pista contrária e colisão frontal com a carreta.

O motorista informou que saiu de São Gabriel do Oeste e iria para Campo Grande e que o motorista do veículo estava no sentido contrário e depois invadiu a pista.