Mulher ribeirinha é resgatada no Pantanal com queimaduras

Uma moradora ribeirinha da comunidade do Bracinho, na região do Pantanal de Paiaguás foi resgatada ontem (30) em uma ação conjunta entre a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Dona Maria José Pereira, de 82 anos, sofreu queimaduras de segundo grau em virtude de um acidente doméstico quando manuseava o fogão à lenha. As chamas acabaram consumindo toda a sua casa.

De acordo com o capitão da Defesa Civil, Maxwelbe de Moura Fé, ainda no local foram prestados por bombeiros os primeiros socorros, e em seguida, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deslocou a moradora até Corumbá, onde segue em atendimento médico.

“Após acionarmos o nosso comando da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros deslocou imediatamente o helicóptero da PRF para o local. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi transportada até Corumbá para atendimento hospitalar”, afirmou o capitão Maxwelbe.

A Defesa Civil do Estado realiza até este sábado (31) no Alto Taquari uma operação de assistência humanitária aos ribeirinhos do Pantanal.

Durante a operação, que teve início no dia 25 de agosto, cerca de 230 famílias foram atendidas na região do Taquari, com entrega de cestas básicas e água potável, além de assistência médica e social. Esta é a primeira edição desta operação humanitária no Pantanal.

Para o mês de setembro estão previstas mais três ações no Alto Pantanal, Baixo Pantanal e Taquari. Assim como o retorno nas mesmas regiões em outubro e novembro.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.