Tráfego na BR-163 é liberado após rompimento de barragem em Jaraguari

A concessionária CCR MSVia liberou o fluxo de veículos na BR-163, no trecho próximo ao município de Jaraguari, durante a noite de sexta-feira (30). A rodovia, que estava interditada desde o último dia 20 devido ao rompimento de uma barragem particular, teve a estrutura comprometida, causando danos severos à pista e interditando totalmente a via.

A liberação do trecho aconteceu cinco dias antes do prazo estipulado, segundo a CCR MSVia. Para a execução da obra emergencial, mais de 50 equipamentos essenciais foram mobilizados, incluindo escavadeiras, caminhões, rolos compactadores e tratores de esteira. Para recompor a pista, foram utilizadas cerca de 16 mil toneladas de pedras e 400 toneladas de asfalto.

O rompimento da barragem do Nasa Park, surpreendeu, pela força da água que destruiu casas, abriu uma cratera na rodovia e provocou a interdição total da BR-163. Equipes de resgate e de engenharia trabalharam ininterruptamente para restabelecer a segurança e o tráfego na rodovia, que é um dos principais corredores logísticos da região.

Os responsáveis pelo loteamento de luxo Nasa Park, em Jaraguari, foram multados em R$ 2,5 milhões pelo Governo do Estado. Além disso, a empresa responsável pelo empreendimento foi autuada em R$ 100 mil, totalizando R$ 2,15 milhões em multas para os envolvidos no rompimento da barragem da represa.

Em resposta ao desastre, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou, no último dia 23, uma reunião a portas fechadas com as famílias afetadas pelo rompimento da barragem. O promotor de Justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza, que atua na cidade de Bandeirantes, recebeu ao menos 12 moradores para coletar depoimentos e realizar um inventário dos bens materiais perdidos. A situação das famílias impactadas ainda está sendo avaliada, e medidas de compensação e apoio estão sendo discutidas.

Com a liberação da rodovia, a concessionária segue monitorando a área para garantir que não haja mais riscos à estrutura da pista. As investigações sobre as causas do rompimento da barragem continuam.

