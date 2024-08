Homem é preso por estupro de vulnerável em Campo Grande

Nesta sexta-feira(30), um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido na cidade de Corumbá. O homem de 44 anos é identificado como MS.R.A.D.C.

Ele foi preso por volta das 10 horas, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande-MS.

Em seguida o indivíduo foi conduzido para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

A prisão foi realizada pela Polícia Civil-MS por meio do GOI – Grupo de Operações e Investigações.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.