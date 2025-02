Jornalista esfaqueada pelo noivo morre na Santa Casa

A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, que foi esfaqueada no fim da tarde de ontem (12), pelo companheiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no começo da madrugada desta quinta-feira (13), na Santa Casa de Campo Grande. O feminicídio ocorreu no Bairro Vila Rica.

Ela chegou a ser socorrida ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, em estado gravíssimo, e encaminhada para o Hospital da Capital. Vanessa foi esfaqueada três vezes na região do tórax.

O autor do crime, o músico Caio Cesar Nascimento, era noivo de Vanessa e moravam juntos há cerca de sete meses. Horas antes do crime, ela havia registrado um boletim de ocorrência de injúria e violência doméstica contra ele. No entanto, ao retornar para a casa onde o casal morava para pedir que ele deixasse o imóvel, foi surpreendida com golpes de facas.

O feminicida foi preso e encaminhado para a delegacia. A faca utilizada no crime foi apreendida.

