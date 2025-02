Jornalista é esfaqueada por companheiro durante tentativa de feminicídio na Capital

Uma jornalista foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta quarta-feira (12), após ser esfaqueada pelo companheiro, na Rua Júlio Dittmar, no Bairro Vila Rica, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a jornalista, que é funcionária do Ministério Público do Trabalho, havia comparecido em uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o companheiro, horas antes do crime. No entanto, ao voltar para casa, ela teria pedido para o companheiro ir embora do imóvel, quando foi esfaqueada na frente de um amigo que a acompanhava.

Ela foi resgatada pelos Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde passa por cirurgia. Os golpes teriam sido na região do tórax.

O autor da tentativa de feminicídio foi preso e encaminhado para a delegacia.

Policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e da Polícia Militar, assim como a perícia, foram acionados e estão no local do crime realizando as diligências. A faca utilizada no crime foi encontrada e apreendida.

