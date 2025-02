1,9 mil vagas de emprego! Funsat realiza mutirão ‘Emprega CG’ nesta quinta-feira (13)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibilizará, nesta quinta-feira (13), o total de 1.930 vagas, sendo que 70% dessas não exigem experiência prévia. As oportunidades de contratação são para 188 profissões diferentes e desse total.

O Mutirão Emprega CG começa às 7h e contará com a participação de 20 empresas. As equipes de Recursos Humanos estarão presentes para realizar a triagem dos candidatos e a seleção para as vagas anunciadas. A expectativa da Funsat é receber cerca de 1.300 pessoas interessadas em concorrer a 1.000 vagas de contratação imediata. O atendimento seguirá por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e o evento seguirá até as 13h.

Além das oportunidades do mutirão, a Funsat continuará emitindo os encaminhamentos até as 16h50, oferecendo vagas em 249 empresas de Campo Grande.

As oportunidades incluem funções como ajudante de bar (3 vagas), alinhador de pneus (2 vagas), armador de estrutura de concreto armado (10 vagas), auxiliar de cobrança (3 vagas), auxiliar de cozinha (31 vagas), auxiliar de limpeza (111 vagas), auxiliar de linha de produção (93 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (154 vagas), carpinteiro (85 vagas), magarefe (40 vagas) e mestre de manutenção elétrica de alta tensão (2 vagas), entre outras.

Especificamente para o público PCD, a Funsat oferta 23 oportunidades distribuídas entre os seguintes cargos: assistente administrativo (1 vaga), auxiliar administrativo (1 vaga), auxiliar de estoque (1 vaga), atendente de lojas (2 vagas), auxiliar de linha de produção (8 vagas) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10 vagas).

Serviço:

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e é o órgão responsável pela promoção da empregabilidade em Campo Grande. Informações sobre o evento e o painel completo de intermediação podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Data: 13 de fevereiro

Mutirão Emprega CG e Processo Seletivo do Primt

1.000 vagas para recrutamento instantâneo em 20 empresas

Sequência de inscrições e distribuição de senhas de atendimento para as 200 novas de beneficiários do Primt

Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Horário: 7h às 13h