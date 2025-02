Testes rápidos de dengue são distribuídos para os 79 municípios de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) iniciou nessa quarta-feira (12), a distribuição de testes rápidos para diagnóstico de dengue aos 79 municípios do Estado. Neste primeiro momento, o Ministério da Saúde enviou ao estado o total de 41.775 unidades do teste NS1, sendo que 36.000 unidades já foram encaminhadas aos municípios, enquanto 5.775 permanecem em estoque para emergências.

O trabalho de distribuição dos testes foi baseado em critérios epidemiológicos, incluindo a quantidade de casos notificados de dengue, o envio de amostras ao Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul), o LIRAa/LIA (Levantamento de Índices do Aedes aegypti) e a população de cada município.

Municípios com maior número de casos ou maior população receberam uma quantidade proporcionalmente maior de testes rápidos.

“A distribuição da remessa de testes rápidos de dengue para todos os municípios já começou e está sendo realizada pela gerência de Doenças Endêmicas, da coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Estamos contando com o apoio logístico da LIM (Logística Inteligente de Medicamentos), que nos permite seguir um cronograma mensal de entregas, com o objetivo de garantir que todos os 79 municípios recebam os testes de forma eficiente e oportuna. Esse trabalho coordenado é fundamental para fortalecer a resposta ao controle da dengue no estado e oferecer apoio rápido para o diagnóstico, especialmente em áreas mais vulneráveis”, afirmou a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener.

Os testes rápidos de dengue, que auxiliam na triagem de casos, serão utilizados de forma complementar a outros exames diagnósticos, como o RT-PCR e a sorologia por ELISA, principalmente em casos graves e para grupos prioritários, como gestantes, crianças, idosos e imunocomprometidos.

A SES também recomenda que todas as amostras de casos suspeitos sejam enviadas ao Lacen/MS para confirmação diagnóstica.

Além da distribuição, a SES reforça que todos os casos suspeitos de dengue devem ser notificados, independentemente dos resultados dos testes rápidos. O objetivo é garantir o controle e a vigilância efetiva da doença no estado, com um fluxo de distribuição e controle bem estruturado.

Com Gov MS

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram