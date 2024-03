Investigadora e escrivão são investigados por envolvimento em série de assassinatos em Campo Grande

Na sexta-feira(15) foi deflagrada a operação “Juramento Quebrado” pela Policia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPC).

A ação investiga a série de homicídios ocorridos no bairro Moreninhas, que levaram à suspeita da existência de organização criminosa que recebia colaboração de policiais civis. Uma investigadora e um escrivão de polícia foram afastados cautelarmente da função por decisão judicial e estão proibidos de manter contato direto ou indireto com outros investigados e seus advogados.

As investigações estão sob sigilo até o momento.

