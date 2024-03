homem que cometeu homicídios é preso em Fátima do Sul

Na noite da última terça feira, 12/03, a Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul prendeu um homem de 30 anos que estava com tornozeleira eletrônica na cidade, mas por apresentar indicativos de fuga, teve a sua prisão novamente decretada pelo juízo da execução penal. Após verificação nos sistemas de execução penal, foi apurado que o referido indivíduo residia Fátima do Sul estava com mandado de prisão em aberto.

O detido responde por homicídios e por facilitar a entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional. Durante o cumprimento da reprimenda o apenado cometeu falta grave, tendo o Juiz da Execução de Pena regredido seu regime para o fechado com expedição do respectivo mandado de prisão.

Ele foi localizado e preso nas proximidades do Bairro COHAB, em Fátima do Sul-MS e em seguida, foi recolhido a uma das celas desta Unidade Policial e ficará a disposição da Justiça para o restante do cumprimento da pena.

A 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul esclarece que informações e denúncias podem ser realizadas através do telefone (67) 99891-1063.

