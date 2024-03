Em menos de três horas, dois motociclistas perderam a vida no trânsito

O início da manhã deste sábado (16), começou marcada com um acidente envolvendo um motociclista identificado como João Giovani Pontes, de 25 anos e um ônibus do transporte público. O acidente aconteceu no Cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e 25 de Dezembro, região central de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem do O Estado, a vítima seguia de forma irregular ao sentido permitido da via, quando acabou colidindo com o ônibus, João morreu no local antes da chegada do socorro devido a gravidade de seus ferimentos.

O segundo caso envolveu um homem ainda não identificado, que veio a óbito após colidir com um ônibus na Avenida Júlio de Castilho, no Bairro Jardim Panamá.

Segundo apurado, o homem teria furado o sinal vermelho e acabou se chocando com o ônibus que estava saindo do terminal. O condutor foi parar embaixo do coletivo e chegou a ser resgatado pelo SAMU (Sistema de Atendimento Móvel Urgente), mas acabou não resistindo.

Em um curto intervalo de tempo, foram registrados dois acidentes envolvendo motociclistas, ambos conduzindo de maneira irregular.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.