Investigação aponta pelo menos oito envolvidos em fraude no sistema do Detran

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio Delegacia de Rio Negro, concluiu, nesta terça-feira (11), as investigações relacionadas à operação “Miríade”, com foco na repressão de crimes contra a Administração Pública praticados por funcionários responsáveis por inserirem dados falsos no sistema do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

A investigação, que contou com o apoio da Corregedoria de Trânsito da instituição, apontou a participação de pelo menos oito pessoas nas movimentações fraudulentas constatadas, principalmente envolvendo veículos de carga, sendo todos indiciados pelo crime de inserção de dados falsos e associação criminosa.

No decorrer da apuração criminal, também foi identificado um ex-funcionário do DETRAN que, junto com o gerente da Agência de Rio Negro, efetuava alterações de características através do sistema, sem a adoção dos procedimentos formais ou realização de vistorias. Ambos foram indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva.

Além disso, durante o cumprimento das buscas deferidas pelo Poder Judiciário, foi encontrado na residência do gerente do DETRAN de Rio Negro um auto de infração não encaminhado ao departamento competente, deixando de praticar ato de ofício para atender interesse pessoal, incorrendo também no crime de prevaricação.

Foram interceptados diálogos em que a dupla conspirava pela remoção de servidores e pela destituição dos delegados responsáveis pelas investigações, acreditando que poderiam ter alguma ingerência nos órgãos de Estado.

O ex-funcionário citado encontra-se com mandado de prisão em aberto, considerado foragido e sendo recentemente exonerado da prefeitura em que era vinculado.