Vereadores recebem do Executivo projetos voltados para a habitação

Os vereadores da Câmara Municipal receberam, nesta terça-feira (11), cinco projetos enviados pela Prefeitura voltados para a área da habitação. As propostas foram detalhadas pelo secretário Municipal de Governo, Prof. João Rocha, e pela titular da AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Maria Helena Bughi. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, e pelos demais parlamentares.

“Os secretários vieram à Câmara para apresentar os projetos aos vereadores e ouvir nossas avaliações, demonstrando uma atenção ao processo legislativo e ao bom relacionamento com a Casa de Leis. Vamos votar na sessão de quinta-feira esses projetos importantes para a população: tanto o Refis da Habitação, quanto o retorno do nome da Emha, para facilitar identificação da população”, disse Carlão.

“O fato de estarmos aqui, juntamente com os secretários das pastas, estabelece um novo fluxo de relacionamento entre Executivo e Legislativo. Assim, discutimos com antecedência os projetos encaminhados para a Câmara, o que dá agilidade, transparência e clareza para que os vereadores possam definir seus votos com segurança e tranquilidade”, disse João Rocha.

Os projetos, que devem ser votados na sessão da próxima quinta-feira (13), incluem refinanciamento de dívidas para inadimplentes, desenvolvimento sustentável, alteração do nome da AMHASF e a construção de 488 novas unidades habitacionais, sendo 288 no Nashville e 200 no Tiradentes.

“São cinco projetos que beneficiam a habitação de interesse social da nossa cidade, dando oportunidades às famílias que estão cadastradas em nosso banco”, resumiu o diretor-adjunto da pasta, Cláudio Marques.

