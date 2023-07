Confira o trailer oficial de “Wonka”, filme estrelado por Timothée Chalamet

Os fãs de Willy Wonka terão um novo motivo para se animar, pois o aguardado trailer oficial de “Wonka” foi lançado nesta terça-feira (11/07), revelando um vislumbre da aguardada origem do excêntrico personagem. O filme, estrelado por ator Timothée Chalamet, promete oferecer uma nova abordagem da história icônica, diferenciando-se das adaptações anteriores de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”.

Dirigido por Paul King (“As aventuras de Paddington”), “Wonka” é inspirado na figura enigmática de Willy Wonka interpretada por Gene Wilder no clássico original. Ao contrário da adaptação estrelada por Johnny Depp em 2005, este filme busca explorar a juventude do famoso chocolatier e desvendar os mistérios que envolvem sua personalidade peculiar e as aventuras que o personagem percorreu ao longo da sua mocidade.

As imagens do trailer apresentam um vislumbre fascinante do mundo mágico e colorido de Wonka. A estética visual impressionante e a trilha sonora envolvente prometem transportar os espectadores para uma aventura repleta de imaginação e deliciosas surpresas. Timothée Chalamet, conhecido por seus talentosos desempenhos em filmes aclamados pela crítica, como “Me Chame Pelo Seu Nome” e “Lady Bird”, traz sua própria interpretação única ao papel de Wonka, criando uma versão cativante do personagem.

Confira abaixo o trailer do filme:

A data de estreia de “Wonka” está marcada para o dia 15 de dezembro deste ano, levando os fãs aos cinemas em todo o mundo em uma jornada repleta de mistério, humor e magia. Os espectadores poderão se deliciar com a história da origem de Willy Wonka enquanto exploram a fábrica de chocolate mais famosa da cultura pop.

À medida que a data de lançamento se aproxima, a expectativa em torno de “Wonka” só aumenta. Os fãs estão ansiosos para testemunhar a transformação de Timothée Chalamet em um dos personagens mais emblemáticos da literatura e do cinema. Este filme promete ser uma experiência cinematográfica inesquecível, que encantará tanto os amantes da história original quanto uma nova geração de fãs ávidos por descobrir os segredos de Willy Wonka.