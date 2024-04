Indígena é preso após atirar flechas contra Polícia Militar em Jardim

Em Jardim, município localizado a 236 quilômetros de Campo Grande, um homem de 29 anos, foi preso no domingo (21), após arremessar flechas contra a Polícia Militar. Diante da situação, os militares usaram de balas de borracha para conter o homem.

Conforme o registro policial, o incidente ocorreu durante uma operação da Polícia Militar e da Perícia Técnica que atendiam a uma ocorrência de morte a esclarecer na Aldeia Indígena Laranjal. Repentinamente um indígena surgiu entre a vegetação com um arco e flecha, iniciando disparos contra as equipes policiais.

ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais ordenaram ao homem que largasse o artefato, porém ele não acatou a ordem. Continuou com os ataques, obrigando a Polícia Militar a tomar medidas para conter a agressão. O agressor só foi detido após ser atingido no tórax por três disparos de balas de borracha, que foram necessários para neutralizar a ameaça.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio pelas autoridades. Agora, ele passará por uma audiência de custódia na Justiça nesta segunda-feira (22), onde será decidido se permanecerá detido enquanto o inquérito prossegue ou se poderá aguardar em liberdade para responder às acusações.

Não foram fornecidos detalhes sobre a morte a esclarecer que motivou a presença policial na aldeia.

