Jovem de 21 anos é baleado nas costas ao chegar em casa no bairro Silvia Regina

Na madrugada desta segunda-feira (22), um jovem de 21 anos foi vítima de um ataque a tiros enquanto chegava à sua residência no bairro Silvia Regina, região oeste de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 01h50, o rapaz pedalava sua bicicleta de volta para casa, após visitar a amiga. Ao se aproximar de sua residência, foi surpreendido pelo som de dois disparos. O jovem, então, sentiu uma dor aguda nas costas, próximo ao quadril. Em seguida ele correu para dentro de casa em busca de ajuda.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ao rapaz. Felizmente, os ferimentos não colocaram sua vida em risco. A Polícia Militar foi acionada e assim que chegou ao local, o jovem relatou que, ao chegar em frente à sua casa, não percebeu a presença de ninguém, apenas ouviu os disparos que o atingiram.

Ainda conforme o registro policial, a vítima revelou ter se mudado para o Bairro Silvia Regina há apenas uma semana. Anteriormente, residia no Jardim Carioca. Ao consultar os registros no sistema com o nome da vítima, a polícia descobriu que ele era suspeito de receptação de uma motocicleta.

A vítima, mesmo ferida, foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu os cuidados médicos necessários. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes desse terrível episódio.

