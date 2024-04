Polícias apreendem 12 toneladas de maconha após perseguição e caminhão é abandonado em Jardim

Uma operação conjunta das polícias Militar e Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma significativa quantidade de drogas na noite de sábado (20) em Jardim, cidade localizada a 239 km de Campo Grande. Um caminhão, que havia sido roubado em março deste ano na capital, foi perseguido pelas autoridades, levando à descoberta de 12 toneladas de maconha.

A ação teve início quando policiais militares tentaram abordar o caminhão em um bloqueio na região conhecida como ‘trevo da Apaporé’, na MS-472. O veículo despertou suspeitas por conta do registro de roubo/furto em Campo Grande. No entanto, o motorista não acatou às ordens de parada e empreendeu fuga pela BR-267, iniciando uma perseguição.

Diante da situação, policiais rodoviários federais entraram em ação, realizando um acompanhamento tático ao caminhão. Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o veículo em uma área próxima à vegetação e fugiu a pé, conseguindo escapar das autoridades.

No interior do caminhão, as equipes policiais se depararam com uma cena impressionante: uma grande quantidade de maconha, totalizando 12 toneladas da droga. Os fardos estavam cobertos por uma camada de terra, em uma aparente tentativa de ocultar a carga ilícita.

A ocorrência foi então encaminhada para a Polícia Civil de Jardim, que dará continuidade às investigações sobre o caso. A descoberta e apreensão dessa quantidade expressiva de entorpecentes representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na região, demonstrando o trabalho conjunto e eficiente das forças de segurança no combate a esse crime.

A polícia agora segue em busca do motorista que conseguiu fugir, utilizando as evidências encontradas no caminhão e outras informações para tentar identificar e capturar o responsável por essa carga ilegal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: