Caminhão é apreendido com 392 KG de drogas ocultadas

No último sábado (20), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão com dois semirreboques acoplados, transportando 392 kg de cocaína. A apreensão ocorreu na BR-262, em Miranda.

Durante a abordagem, o condutor, de 42 anos, foi questionado sobre o carregamento e informou aos agentes federais que o caminhão estava carregado com minério, destinado ao interior de Minas Gerais, partindo de Corumbá.

Durante a vistoria, os policiais suspeitaram de alterações na carroceria do caminhão e perceberam que o compartimento oculto estava preparado para o transporte da droga. Após acessarem o local, encontraram 370 quilos de pasta base e 25 quilos de cloridrato de cocaína.

O motorista alegou ter entregue os reboques a um desconhecido e, em seguida, recebeu o veículo de volta já com a droga oculta.

O condutor, a cocaína e a carreta foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: