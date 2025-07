Indígena é morto a golpes de machado por afilhado em aldeia de Dourados

Um indígena identificado como Clanderson Vilhalva Arce foi brutalmente assassinado a golpes de machado na noite desta quarta-feira (30), na Aldeia Nhu Porã, localizada na zona rural de Dourados, a cerca de 251 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de luta e apresentava cabeça, braços e pés separados, em um dos crimes mais violentos registrados recentemente na região.

O principal suspeito do crime é o afilhado da vítima, um adolescente de 17 anos, apreendido ainda no local pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o jovem confessou o homicídio e afirmou ter utilizado um machado para cometer o crime.

À imprensa local, o adolescente declarou que o assassinato foi motivado por uma briga familiar. Ele acusa Clanderson de ter agredido sua mãe durante uma discussão. “Ele estava discutindo e agredindo minha mãe. Ela já tinha medida protetiva, com mandado de prisão aberto por violência. Eu tentei intervir, mas a situação saiu do controle”, afirmou.

Ainda conforme o depoimento, o jovem teria adquirido o machado com a intenção de trabalhar, mas admitiu que já acumulava mágoas contra o padrasto por episódios anteriores de agressão e ameaças à família. “O cara queria dar um chute em mim, queria me bater. Nisso, eu peguei e bati na perna dele”, declarou o suspeito em um áudio que circula em grupos de mensagem.

O crime chocou moradores da comunidade e chamou atenção pelo nível de violência. Este é o segundo caso de esquartejamento registrado em aldeias da região nesta semana.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar todos os detalhes e esclarecer a dinâmica do homicídio. A motivação exata ainda é analisada pelas autoridades. O adolescente permanece apreendido e deve responder por ato infracional análogo a homicídio qualificado.

