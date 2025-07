Condenado por extorsão e corrupção de menores é preso após quase dois anos foragido em Dourados

Homem de 28 anos foi encontrado no Jardim Monte Líbano e levado para a Penitenciária Estadual de Dourados



Um homem de 28 anos, condenado por extorsão, furto qualificado e corrupção de menores, foi preso nesta terça-feira (29) em Dourados, a cerca de 225 quilômetros da Capital. A prisão foi realizada por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) do município.

O mandado de prisão definitiva havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal de Dourados. A sentença, que determinou uma pena de 11 anos e 10 meses de reclusão, foi proferida no final de 2023. Desde então, o condenado era considerado foragido.

Ele foi localizado em uma residência no bairro Jardim Monte Líbano, onde vinha se escondendo enquanto era procurado pelas autoridades. Após a abordagem, o homem foi detido e levado à sede do SIG para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados (PED), onde começará a cumprir a pena.

