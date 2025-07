Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Se você está à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, essa pode ser a hora certa. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 2.246 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (31) em Campo Grande, abrangendo 132 diferentes profissões. A boa notícia é que a maioria das vagas não exige experiência anterior.

Entre os cargos ofertados estão:

Atendente de lanchonete (51)

Auxiliar de limpeza (190)

Operador de caixa (253)

Repositor de supermercado (34)

Operador financeiro (40)

Ajudante de estruturas metálicas (10)

Camareira de hotel (2)

E muitas outras funções, como garçom, farmacêutico, assistente de governanta, alimentador de linha de produção e auxiliar de cobrança.

Treinamento incluso para quem não tem experiência

Cerca de 1.426 vagas são de perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia. Nesses casos, o trabalhador é treinado no próprio local, com remuneração garantida durante o período de aprendizado.

Funções como servente de obras, soldador, vendedor pracista, operador de caixa e operador financeiro estão entre as oportunidades com essa facilidade.

Inclusão e empregos temporários

A Funsat também disponibiliza 10 vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência), com cargos como auxiliar de linha de produção, empacotador à mão, agente de saneamento, entre outros.

Além disso, há 34 oportunidades temporárias, sendo a maioria para auxiliar de logística (33) e cumim (1).

Como se candidatar?

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado na Funsat. O registro deve ser feito presencialmente, com os seguintes documentos:

Documento de identidade ou CNH

CPF

Comprovante de residência

Informações sobre experiências profissionais anteriores

A Funsat atende das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória, em Campo Grande.