Quinta começa fria com sol predominando no Estado

Mínimas chegam a 11ºC em Vicentina e Nova Alorada do Sul; Bonito e Bela Vista registram calor à tarde

A quinta-feira (31) será de tempo aberto em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e temperaturas variando conforme a região. Segundo a previsão, não há indicativo de chuva para o Estado, e os ventos devem soprar entre fracos e moderados ao longo do dia.

Na Capital, os termômetros devem marcar mínima de 14°C e máxima de 29°C. O céu permanece limpo durante todo o dia, com ventos de leste e nordeste, variando entre fracos e moderados. A umidade relativa do ar pode chegar a 20% nas horas mais secas da tarde.

No sul do Estado, Vicentina amanhece com 11°C e chega aos 27°C. O tempo também será de céu claro, com ventos mais intensos pela manhã, perdendo força no decorrer do dia. Condições semelhantes são esperadas em Douradina, onde a mínima é de 12°C e a máxima também atinge 27°C.

Em Nova Alvorada do Sul, o dia começa com 11°C e pode alcançar os 28°C à tarde. A umidade mínima prevista é de 15%, o que exige atenção à hidratação e aos cuidados com a saúde, especialmente durante as atividades ao ar livre.

Já no oeste e no centro-sul do Estado, Bela Vista e Bonito enfrentam os menores índices de umidade do dia, com variação entre 50% e apenas 10%. Ambas as cidades devem registrar as temperaturas mais altas desta quinta-feira, com máximas de 31°C e 32°C, respectivamente. Apesar do calor, o céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia.

A recomendação para toda a população sul-mato-grossense é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

