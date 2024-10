Incêndio destrói quarto de residência em Aquidauana

Um incêndio destruiu o quarto de uma residência na Avenida do Contorno, no bairro São Francisco, em Aquidauana, durante o fim da tarde de segunda-feira (28). A rápida ação do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas se espalhassem para outros cômodos da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações preliminares, os bombeiros foram acionados assim que o incêndio foi avistado e, ao chegarem ao local, encontraram o quarto já tomado pelo fogo. As chamas consumiram uma cama box e um guarda-roupas, resultando em danos significativos ao cômodo.

Os militares do Corpo de Bombeiros atuaram rapidamente para conter o incêndio, utilizando mangueiras e técnicas de combate direto para evitar que o fogo atingisse outras partes da residência. Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo, garantindo que o fogo não reacendesse e deixando o local seguro.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelos peritos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais