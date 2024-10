Campo Grande é referência na gestão do saneamento básico

Águas Guariroba conquista troféu Diamante do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento

Mais um ano a Águas Guariroba é referência nacional em gestão do saneamento. Nessa segunda-feira (28), a concessionária conquistou o troféu Quíron Diamante do PNQS (Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento), considerado o “Oscar” nacional do saneamento.

“Campo Grande está mais uma vez entre os destaques do saneamento nacional. Nossos serviços são de excelência e nossa gestão é, mais uma vez, premiada pelo PNQS. Mostra que traçamos um caminho correto na administração do saneamento da Capital”, afirma o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

A Águas Guariroba foi contemplada com o troféu Quíron Diamante, na categoria AMEGSA – As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental Nível III classe Mundial.

O anúncio foi feito durante transmissão online pelo canal da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) no YouTube. A premiação é aberta à todas as empresas de saneamento do Brasil, tendo participação massiva de concessionárias de diversos estados brasileiros.

“Esse é um dos maiores prêmios do saneamento nacional, e pelo quarto ano estamos evoluindo e conquistando sempre categorias maiores. Isso mostra a evolução da concessionária na gestão de seus serviços de excelência”, comentou a diretora-executiva da Águas Guariroba, Francis Faustino.

A avaliação utiliza o MEGSA – Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental e são quatro níveis de avaliação, com seus respectivos reconhecimentos.

“Estamos coroando todo trabalho realizado há anos aqui pela Águas Guariroba. Sabemos a dedicação e excelência de todos da concessionária para entregar o melhor serviço sempre”, afirmou o supervisor de Qualidade da concessionária, Denis Santos.

Para definir os vencedores, a comissão do prêmio avalia relatórios de gestão, evidenciando os estágios da concessionária nos critérios de excelência avaliados pelo prêmio, enfatizando as suas práticas de gestão e resultados. Posteriormente, as operações da concessionária recebem examinadores para analisar se as informações são condizentes com os relatórios.

Além da premiação desta segunda-feira, a Águas Guariroba irá disputar, em dezembro, a categoria IGS (Inovação da Gestão em Saneamento Ambiental) com o case “Escolas Saneadas” na subcategoria ESG.

Histórico de campeã

Em 2021 a Águas Guariroba foi premiada com o troféu Quíron Cobre, no nível B. No ano seguinte, conquistamos o Nível I com o troféu Quíron Bronze. E no ano passado saltamos a categoria Prata e vencemos direto o troféu Quíron Ouro, no Nível II.

Essas premiações vão ao encontro com os resultados recentes da concessionária. Neste ano, Campo Grande ganhou destaque ocupando a 2ª posição entre as capitais com melhores índices de saneamento do país, ficando atrás apenas de São Paulo. No ranking geral de 100 cidades brasileiras, Campo Grande ocupa a 17ª posição das cidades com melhor índice de saneamento básico do país.

A concessionária é referência nacional também em seu programa de redução de perdas, que fez o índice cair de 56% para 19%, enquanto a média nacional passa dos 30% de perdas de água. O programa foi destaque nacional no 8º Prêmio Casos de Sucesso, realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2024, em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

