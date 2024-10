Acidente no Indubrasil deixa motorista gravemente ferido

O motorista de um carro de passeio foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente com uma carreta na BR-262, na região do Indubrasil, em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 5h45 desta terça-feira (29) e revelou resultou em danos significativos ao veículo, que ficou com a frente totalmente destruída.

Segundo informações preliminares, o motorista do Volkswagen Voyage, com placas de Água Clara (MS), seguia em direção a Campo Grande quando aparentemente dormiu ao volante. Em decorrência disso, o carro invadiu a pista contrária, e colidiu violentamente na lateral de uma carreta.

O impacto foi tão forte que o veículo rodou na pista antes do cair em uma pequena vala às margens da estrada. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e, chegando no local, os socorristas encontraram o motorista gravemente ferido. Ele foi resgatado e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

com o impacto da colisão, duas rodas da carreta se soltaram, parando na vegetação ao lado da pista. O motorista da carreta, que estava no caminho de Anastácio, relatou que não conseguiu evitar o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente no local, coordenando a situação e aguardando a remoção do veículo acidentado. Apesar do incidente, o trânsito na BR-262 segue normal no trecho, já que o carro parou nas margens da pista e não impediu a passagem de outros veículos.

As autoridades continuam investigando as denúncias do acidente e reforçam a importância da atenção ao volante, especialmente em trechos movimentados como a BR-262.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais