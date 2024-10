Quadrilha invade loja de roupas, leva R$ 30 mil e outros pertences no Bairro Bela Laguna

Uma quadrilha armada invadiu uma loja de roupas no Bairro Bela Laguna, em Campo Grande, na tarde dessa segunda-feira (28), e levou R$ 30 mil em dinheiro. A polícia foi acionada e conseguiu prender um dos criminosos, outros quatro estão sendo procurados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o grupo rendeu duas pessoas no interior da loja. As vítimas foram trancadas em cômodo nos fundos do estabelecimento para que os criminosos roubassem os pertences. Ao todo, foram levados R$ 30 mil, uma moto Honda Biz prata, roupas, bonés, calçados e uma televisão 50 polegadas.

O grupo levou os pertences para uma casa abandonada no Bairro Aero Rancho. Durante buscas, a PM encontrou os objetos roubados e a Honda Biz estacionada. Ninguém foi encontrado no imóvel.

Logo depois a polícia encontrou um dos criminosos nas proximidades e o prendeu. O homem confessou ter participado do crime e foi preso em flagrante. A polícia segue investigando o caso.

