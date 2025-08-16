Incêndio destrói barraco e deixa feridos na comunidade Cidade dos Anjos em Campo Grande

Um incêndio atingiu a comunidade Cidade dos Anjos, localizada nos fundos do Parque do Lageado, em Campo Grande, na noite dessa sexta-feira (15). As chamas destruíram completamente um barraco e deixaram outros quatro parcialmente queimados. Dois moradores sofreram queimaduras leves ao tentar conter o fogo.

De acordo com relatos de moradores, o incêndio começou por volta das 22h. Valentina Ferreira, de 51 anos, que vive na comunidade há dois anos, contou que não estava em casa no momento, mas foi avisada pelos vizinhos. “Eles arriscaram a vida para não deixar que o incêndio se alastrasse para toda a comunidade. Foi desesperador, porque havia muitas crianças nos barracos da frente”, disse.

Para tentar conter o avanço das chamas, os moradores improvisaram valetas e usaram baldes de água. Alguns chegaram a sofrer queimaduras leves ao combater o fogo com as próprias mãos. “Não pegou no meu barraco por um tris”, afirmou Valentina.

Imagens feitas por moradores mostram labaredas que passavam da altura dos barracos. “As chamas tinham pelo menos 4 metros e cobriam as casas. Foi muito desesperador. A minha só não foi atingida porque os vizinhos começaram a combater o fogo”, completou a moradora.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local cerca de 40 minutos após o início do incêndio. As chamas foram controladas, mas ainda não há informações sobre a causa do fogo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 8% e 20% neste fim de semana em Mato Grosso do Sul, aumenta o risco de incêndios e dificulta o trabalho de combate.

