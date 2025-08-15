Jogo de celular teria motivado briga entre irmãos que terminou com adolescente morto no Pantanal de Corumbá

Irmão mais novo começou a passar mal após golpe em fazenda distante do município

Na noite da última quinta-feira (14), um adolescente de 15 anos morreu após uma briga com o irmão de 18 anos em uma fazenda na região do Paiaguás, no Pantanal de Corumbá. Um jogo de celular teria causado o desentendimento entre eles.

Segundo o jornal Diário Corumbaense, no boletim de ocorrência, a mãe dos dois contou que os filhos começaram a discutir por volta das 19h, quando jogavam “Free Fire”. Uma irmã disse ter sido agredida pelo adolescente mais novo e o irmão mais velho interveio na briga para que o menor não repetisse a agressão. No entanto, depois idsso, os dois irmãos entraram em luta corporal.

O jovem de 18 anos teria desferido um golpe contra o de 15 e após isso, o irmão mais novo comunicou a mãe e reclamou que tinha levado um golpe na cabeça. O mais velho, que estava nervoso, disse que a intenção era apenas “dar um susto” no irmão para que ele parasse de bater na irmã, e chegou a pedir desculpas: “Desculpa, maninho, minha intenção não era fazer isso”.

Logo depois, o menor começou a apresentar sintomas graves, como vômito, dores intensas, inchaço e afundamento no lado direito da cabeça, além de convulsões. Tentativas de reanimação foram feitas pelo padrasto na tentativa de salvar o menino. O homem então acionou o dono da fazenda, que providenciou um avião para trazê-lo para a cidade Corumbá, tendo em vista que a região do Paiaguás é de dificíl acesso e distance do município.

O menino chegou às 08h desta sexta-feria (15) em Corumbá, mas o adolescente perdeu a consciência por volta das 21h30 de ontem e teria morrido por volta da 01h30 da madrugada desta sexta, conforme relatado pelo padrasto. O corpo foi trazido para a cidade e encaminahdo ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Coforme relato da mãe, ela disse que o filho mais velho pretendia se apresentar à polícia para dar explicações, mas não conseguiu embarcar devido à falta de espaço no avião.

O caso festá dsendo investigado e foi registrado como lesão corporal seguida de mortena 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

