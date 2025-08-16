Consumidor na Capital gasta cerca de 15% do salário-mínimo no setor de hortifruti

Alho e maçã foram os itens que mais pesaram no bolso, nesta semana

A seção de hortifruti dos supermercados é um lugar onde se encontra desde temperos à frutas consumidas todos os dias. É também um setor onde o consumidor de Campo Grande desembolsa uma parte significativa do seu orçamento. Conforme pesquisa do jornal O Estado, o campo-grandense destina em torno de 15% da sua renda para garantir legumes, hortaliças e frutas em seu prato.

A pesquisa, que é realizada semanalmente, considera preços de produtos da cesta básica que são comercializados em seis supermercados varejistas e atacadistas da cidade. Para o cálculo, a pesquisa levou em consideração o preço mínimo dos alimentos localizados nos mercados, nessa sexta-feira (15). Sendo eles: cebola (R$ 1,98), batata (R$2,79), tomate (R$4,99), alho (R$ 21,80), banana (R$ 4,99), maçã (R$ 10,90) e laranja (R$3,69).

A soma dos itens gera um resultado em torno de R$ 50,00, multiplicando o valor por quatro (quantidade de semanas no mês), o resultado é R$ 200,00 – valor que compromete 15,50% do salário-mínimo (R$ 1518). Cabe destacar que os preços no setor de hortifruti estão em constantes oscilações, pois a safra dos alimentos depende de variações climáticas.

A pesquisa aponta também que o produto que mais apresentou diferença de preço, na seção foi o quilo da laranja, que saltou de R$3,69 para R$ 7,49 – variação de 102,98%. Em seguida, foi o alho com variação de 92,20%, em alguns comércios o quilo do produto é vendido por R$21,80, mas em outros mercados chega a custar R$41,90.

Mercearia

Ainda segundo a pesquisa do jornal, o pacote de arroz com 5 kg custa em média R$17,74, para o consumidor da Capital. Para o levantamento foi considerada a marca Tio Lautério. O menor preço encontrado para o arroz foi de R$14,90, e o máximo de R$18,99. Já o custo médio do feijão de 1 kg é de R$5,32, nesta semana o produto variou entre R$ 4,89 e R$ 5,99.

“Queda que não mexeu no bolso”, essa foi a sensação do consumidor, após dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), apontarem que o preço do café caiu 1,01% no mês de julho. Em Campo Grande, o pacote com 500g não saiu da casa dos R$30,00, conforme preços coletados nesta sexta-feira, o item é repassado custando entre R$33,90 à R$39,90.

Na pesquisa do jornal da semana anterior, o preço do café de fato havia dado uma aliviada para o campo-grandense, chegando a ser vendido por R$29,89 em alguns estabelecimentos, mas nesta terceira semana de agosto o produto voltou a ficar em alta.

Por Suzi Jarde

