Incêndio destrói ateliê de costura e mobiliza vizinhos no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande

Um incêndio destruiu um ateliê de costura nos fundos de uma casa no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, no início da tarde deste sábado (26). A moradora do imóvel, uma idosa de 73 anos, estava sozinha no momento do incidente e conseguiu escapar sem ferimentos.

O fogo começou por volta das 13h. Segundo relato da idosa à reportagem, ela percebeu a fumaça e, a princípio, achou que fosse de um churrasco na casa vizinha. No entanto, ao ouvir barulhos estranhos, foi até o corredor e se deparou com o incêndio na edícula onde funcionava o ateliê de costura.

Assustada, ela gritou por socorro e acionou o controle remoto do portão para que os vizinhos pudessem entrar e ajudá-la. Uma outra idosa, moradora da região, tentou conter as chamas com uma mangueira, mas acabou inalando grande quantidade de fumaça. Ela passou mal e foi levada por seu marido para atendimento médico em um hospital da Capital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio antes que ele atingisse a casa principal. Apesar disso, o ateliê foi completamente destruído pelas chamas e parte do muro da residência também ficou danificado.

De acordo com o tenente Blanco, que comandou a operação, havia muito material inflamável no local. “Quando chegamos aqui, a fumaça estava muito densa, calor muito alto. Então, a gente iniciou o combate de forma progressiva, abafando as chamas, tentando abrir uma ventilação. E agora, na parte final, estamos terminando de fazer o rescaldo, tirando muito material, espuma, tecido”, explicou.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito em uma máquina de costura que ficava no ateliê. A perícia ainda será realizada para confirmar a origem do fogo.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve vítimas graves. A moradora foi amparada por vizinhos e familiares, enquanto o local passará por avaliação estrutural nos próximos dias.

