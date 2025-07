Ultrapassagem proibida causa acidente grave na BR-163 e deixa motorista gravemente ferido

Um grave acidente envolvendo uma camionete Ford F1000 e um caminhão Volvo deixou uma pessoa ferida em estado grave na manhã deste sábado (26), na BR-163, entre os municípios de Rio Verde e São Gabriel do Oeste, a cerca de 203 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu por volta das 9h30, no km 672 da rodovia, e teria sido provocada por uma ultrapassagem proibida.

Segundo informações preliminares, a camionete seguia no sentido São Gabriel do Oeste quando bateu de frente com o caminhão carregado com adubo, que trafegava na direção oposta. O impacto foi violento, destruindo completamente a F1000 e deixando o motorista preso às ferragens com múltiplas fraturas expostas.

De acordo com o condutor do caminhão Volvo, Cleiton Almeida Bitencourt, de 37 anos, a causa do acidente foi uma manobra perigosa feita por um caminhão baú, que forçou uma ultrapassagem em local sinalizado com proibição. Ao perceber veículos vindo no sentido contrário, o caminhoneiro retornou bruscamente à sua faixa, mas os três carros que vinham atrás, incluindo a camionete, tentaram concluir a ultrapassagem.

Um dos veículos colidiu na traseira da F1000, que foi lançada para a pista contrária, colidindo de frente com o caminhão Volvo. O motorista da camionete ficou encarcerado por cerca de 50 minutos até ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVia. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Rio Verde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do caminhão baú fugiu do local sem prestar socorro. Câmeras de monitoramento da rodovia devem auxiliar na identificação do responsável.

O acidente causou um congestionamento de cerca de 5 quilômetros nos dois sentidos da BR-163, com o tráfego sendo parcialmente liberado após a remoção dos veículos.

A PRF segue investigando o caso e reforça o alerta sobre os riscos de ultrapassagens indevidas, uma das principais causas de colisões frontais em rodovias federais.

