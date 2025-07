Homem agride esposa e filha, tenta fugir da PM e é preso após bater carro em Fátima do Sul

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada deste sábado (26) em Fátima do Sul após uma série de crimes que envolveram agressão à esposa e à filha menor de idade, tentativa de fuga da polícia, embriaguez ao volante e ameaça.

A prisão aconteceu após o suspeito bater o carro em um poste durante uma perseguição policial. Antes disso, ele já havia tentado atropelar um policial militar ao fugir de marcha à ré com o veículo. Mesmo com os pneus atingidos por tiros disparados pelos agentes, ele seguiu em alta velocidade até perder o controle do carro.

Após o impacto, tentou escapar a pé, mas tropeçou e ficou preso em uma cerca de arame farpado. Ele foi contido e algemado.

Toda a situação começou por volta da 1h35, quando a Polícia Militar foi acionada por uma mulher que denunciou ter sido agredida pelo marido. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima pedindo ajuda a vizinhos, enquanto o agressor se aproximava com uma faca nas mãos.

Segundo relato da vítima, ela foi atingida com dois socos no rosto, que causaram cortes nos lábios. A filha do casal também foi atacada ao ser enforcada até quase perder os sentidos, de acordo com exame médico.

O homem apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de corpo de delito. Ainda durante a abordagem, ameaçou de morte os policiais e a companheira.

No carro, os agentes encontraram quatro latas de cerveja e uma faca com lâmina de cerca de 18 centímetros. O veículo não pôde ser removido por estar com a bateria descarregada e sem guincho disponível no momento.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, desobediência, desacato e embriaguez ao volante. A Polícia Civil investiga o caso.