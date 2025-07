26 de julho: Dia dos Avós celebra amor, sabedoria e tradição familiar

Celebrado neste sábado (26), o Dia dos Avós é mais do que uma simples data no calendário, é um momento de reconhecimento e gratidão a essas figuras essenciais na vida das famílias. No Brasil, a data tem origem religiosa e está associada a Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. Por isso, também é lembrada em outros países de tradição cristã, como Portugal e Espanha, onde o 26 de julho é consagrado aos avós.

A tradição começou em Portugal por meio da devoção popular e, com o tempo, se espalhou para outras nações. Em países como os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, a data é celebrada em setembro, no chamado National Grandparents Day. Já na França, existe o Fête des Grands-Mères, comemorado no primeiro domingo de março.

Independentemente da data, o objetivo é o mesmo, valorizar os avós, que transmitem experiências, histórias e um amor muitas vezes incondicional. E, para isso, não é preciso grandes gestos. Um telefonema, uma visita, uma cartinha escrita à mão ou até um simples café compartilhado podem se transformar em homenagens inesquecíveis.

Para quem já perdeu os avós, o dia também pode ser um momento de lembrança e oração. Visitar um túmulo, acender uma vela ou apenas reviver boas memórias são formas de manter o vínculo afetivo vivo no coração. Avós são amor que não envelhece.

