Incêndio atinge residência na bairro Nova Campo Grande e expõe situação de abandono e risco à vizinhança

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na noite dessa segunda-feira (15), por volta das 21h, na Avenida Cinco, no Bairro Nova Campo Grande. O fogo se espalhou pela casa da frente de um terreno onde existem dois imóveis. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo moradores da região, o local é ocupado por um idoso de aproximadamente 70 anos, que vive nos fundos da propriedade. Usuário de drogas e em situação de abandono, ele frequentemente acolhe pessoas em situação de rua, o que tem gerado preocupação e medo entre os vizinhos.

A dona de casa, de 45 anos, que mora nas proximidades, foi quem acionou os bombeiros. Ela relatou que começou a sentir cheiro de fumaça e, ao sair de casa, viu que a residência estava completamente tomada pelo fogo.

“Fiquei muito preocupada, porque meu pai é idoso e depende de oxigênio. A princípio achei que fosse mais um incêndio pequeno, como já aconteceu antes. Mas quando vi o fogo, fiquei apavorada e chamei os bombeiros imediatamente”, contou.

A proprietária relatou ainda que, durante o incêndio, o idoso estava na residência dos fundos. Ele saiu desorientado pouco antes da chegada dos militares, sem saber o que havia ocorrido. Após o controle das chamas, ele retornou ao imóvel.

Moradores denunciam que o idoso vive em condições insalubres, sem acesso a água, energia elétrica, gás ou móveis. “A filha dele saiu do país há cerca de três anos e ele ficou aqui completamente abandonado. Nós, vizinhos, já chamamos a polícia diversas vezes. Ele permite a entrada de qualquer pessoa, vive em situação desumana”, afirmou.

O imóvel incendiado já apresentava sinais de abandono antes mesmo do incidente: janelas quebradas, torneiras arrancadas, acúmulo de folhas secas e muito lixo espalhado pelo quintal. Vizinhos também relataram que episódios de fogo são recorrentes na residência. “A gente já está acostumado a jogar água pelo muro para apagar pequenos focos”, disseram.

A ocorrência reacende o alerta sobre risco de incêndios em imóveis abandonados ou mal cuidados, principalmente quando ocupados por pessoas em vulnerabilidade social. A Defesa Civil e a Assistência Social do município devem ser acionadas para avaliar a situação e garantir que o idoso receba os cuidados adequados. O Corpo de Bombeiros não informou a causa do incêndio, e o caso deve ser investigado.

