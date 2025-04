Após cirurgia, Bolsonaro publica primeira foto e agradece apoio: “Mais um milagre na minha vida”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, nesta terça-feira (15), a primeira imagem nas redes sociais após a cirurgia de reconstrução da parede abdominal realizada no último domingo (13), no Hospital DF Star, em Brasília. A foto mostra Bolsonaro deitado em uma cama da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com expressão tranquila, e acompanhada de uma mensagem de agradecimento e fé.

Na legenda, Bolsonaro relatou que o procedimento durou cerca de 12 horas e foi “o mais invasivo” desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Ele destacou que o momento atual exige cuidados redobrados e que está focado em sua recuperação.

“Esse é o período em que os órgãos que foram manipulados começam a desinflamar, permitindo observar os primeiros sinais de uma real situação”, explicou o ex-presidente, ressaltando que as primeiras 48 horas após a cirurgia são decisivas.

Em tom de gratidão, Bolsonaro agradeceu aos amigos, aliados e seguidores que têm respeitado o que chamou de “momento delicado”, frisando que, por orientação médica, apenas familiares e a equipe de saúde estão autorizados a visitá-lo. Ele explicou que qualquer tipo de estímulo externo, como conversas ou visitas, pode representar riscos à sua saúde, como a dilatação ou descolamento da parede abdominal recém-reconstruída.

Bolsonaro também classificou a cirurgia como “mais um milagre” em sua trajetória, emocionando apoiadores com palavras de fé. “Sou imensamente grato a Deus, ao povo brasileiro, à minha esposa, filhos, família, amigos e profissionais de saúde”, escreveu.

Ainda em recuperação, o ex-presidente demonstrou otimismo e disse estar determinado a superar mais esse desafio. “Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez”, concluiu a publicação, que gerou uma grande onda de mensagens de apoio de aliados políticos, seguidores e apoiadores nas redes sociais.

A equipe médica do Hospital DF Star divulgou um novo boletim sobre o estado de saúde do ex-presidente. O comunicado informa que “Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Tem previsão de fisioterapias motora (com deambulação) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais