Mulher se recusa a entregar o celular e é empurrada por marido, em Dourados

Na tarde desta ultima segunda-feira, um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante por agressão doméstica após violentar sua esposa, em discussão por ciúmes, O caso aconteceu por volta das 17h30, na rua Antônio do Amaral, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a discussão se iniciou quando o homem exigiu que sua esposa entregasse o seu celular. Após receber uma negativa, o autor ficou alterado e empurrou a vítima ao chão.

O suspeito foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

