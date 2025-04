Mulher é vítima de tentativa de feminicídio em ponto de ônibus em Itaquiraí

Uma mulher de 34 anos foi socorrida em estado grave após ser brutalmente atacada com golpes de facão na madrugada dessa segunda-feira (14), enquanto aguardava um ônibus para ir ao trabalho. O crime ocorreu em um ponto de ônibus na cidade de Itaquiraí, localizada a cerca de 405 quilômetros de Campo Grande, e teve como autor o ex-companheiro da vítima, identificado como Francisco de Freitas Carvalho, de 56 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal estava separado há mais de quatro meses. Desde o fim do relacionamento, a mulher vinha sendo perseguida pelo suspeito, identificado apenas como Francisco, que chegou a ameaçá-la em março deste ano. Na ocasião, ela registrou boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra o agressor.

Apesar da denúncia, a perseguição continuou. Na manhã de segunda-feira, o suspeito surpreendeu a vítima no ponto de ônibus, armado com um facão, e passou a desferir diversos golpes. A mulher foi ferida nos braços, mãos e pescoço. O ataque foi interrompido com a chegada de socorro, acionado por testemunhas. A vítima foi levada às pressas ao hospital, onde permanece internada. Seu estado de saúde ainda não foi oficialmente divulgado.

Após o crime, a polícia iniciou buscas e conseguiu localizar Francisco escondido na casa de familiares. Ao ser detido, ele confessou que pretendia matar a ex-companheira e foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil segue com as investigações.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais