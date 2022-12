Idoso tenta subornar policiais com “porquinho”, após ser flagrado com animais no porta-mala

Um idoso, de 66 anos, foi preso por transportar cinco cabritos no porta-malas. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (05), em uma estrada que dá acesso a um assentamento, próximo ao lixão de Corumbá, município localizado a 417 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem tentou subornar os agentes da PM (Polícia Militar) com um “porquinho”, na tentativa de ser liberado junto com os animais. Além do idoso, havia outro indivíduo no carro.

Ambos não possuíam nenhuma documentação que comprovasse a compra e venda dos animais. Também não souberam explicar a procedência dos cabritos.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Corumbá e os animais para a Base Comunitária de Segurança Pública da Polícia Militar.

O caso foi registrado como receptação animal na Delegacia da Polícia Civil de Corumbá.

